La 63 de ani, Christie Brinkley a pozat intr-un costum de baie provocator

De atunci Christie Brinkley a pozat, timp de 20 de ani, in diferite locatii exotice, dupa care si-a incheiat cariera in 2004. Insa, spre surprinderea tuturor, aceasta isi mai face inca o data aparitia pe coperta Sports Illustrared la varsta de 63 de ani. De aceasta data pozeaza in costum de baie impreuna cu doua invitate speciale.



Pe coperta, Christie Brinkley apare insotita de cele doua fiice, Alexa Ray Joel, in varsta de 31 de ani, si Sailor Brinkley, 18 ani.

Brinkley a declarat pentru revista People ca nu avea de gand sa mai pozeze, crezand ca varsta de 30 de ani ii va aduce sfarsitul carierei de model pentru bikini in mod definitiv, insa sansa se a poza alaturi de fiicele sale a incurajat-o sa faca acest pas pentru ultima oara.

Intr-una dintre fotografii Christie Brinkley poarta un costum de baie intreg, iar fiicele ei poarta fiecare cate un costum de baie deux-piece de culoare neagra. Iar intr-o alta fotografie Christie Brinkley apare singura intr-un costum de baie deux-piece de culoare rosie. Fotografiile au fost realizate pe o plaja idilica din zona insulelor Turks si Caicos.

Brinkley a recunoscut ca si ea se lupta cu o serie de insecuritati, dar spera ca decizia de a poza din nou in costum de baie la varsta de 63 de ani poate porni o conversatie care sa trateze discriminarea pe baza varstei in industrie.

