Sora cea mica a lui Kendall Jenner si-a dorit dintotdeauna buze mai mari si s-a indeplinit acest vis in adolescenta. Kylie Jenner vorbeste despre injectarea buzelor la 17 ani, o experienta timpurie dupa parerea multor persoane.

Desi nu este prima oara cand Kylie vorbeste despre buzele sale, aceasta explica si cum a venit ideea kitului sau cosmetic.„Am fost obsedata de buze in general si cum sa le fac sa para mai mari inainte sa-mi fac injectii. De obicei, cand fetele isi aplica rujul, ele aleg un ruj si un creion de buze, insa niciodata nu se potrivesc. Asa ca am creat o combinatie perfecta, pentru ca asta este ceea ce mi-am dorit intotdeauna”.

In privinta injectiilor, mama ei se pare ca a sprijinit-o intotdeauna: „Ea avea 17 ani, nu era un adult, dar stia ce isi doreste si stia exact cum va arata.”

Kylie a vorbit totodata si despre social media si rolul acesteia in viata unei celebritati: „Social media inseamna totul pentru mine. Poate fi totodata un spatiu negativ pentru celebritati, insa ce am face fara ea?”. Desigur, parerea ei nu ne suprinde, avand in vedere ce succes are acest kit format din ruj si creion de buze, mai ales in social media, unde bloggerii de beauty il lauda inca de la lansare.

Foto: Arhiva Revistei ELLE