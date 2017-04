Detine o linie de cosmetice de succes, este una dintre cele mai populare adolescente din Statele Unite, iar acum vrea sa calce pe urmele surorilor ei. Kylie Jenner va avea propriul reality-show, spre bucuria fanilor care ii urmaresc mereu activitatea fie pe Instagram, fie pe Snapchat.

Intr-o lume in care familia Kardashian-Jenner primeste cea mai multa atentie in social media, a venit randul ca si Kylie sa primeasca o pozitie mai importanta, asa ca realizatorii „Keeping up with the Kardashians” s-au gandit ca aceasta sa aiba propria serie, de doar 8 episoade.

Kylie Jenner este foarte incantata de acest show: „Acest show imi va permite sa arat tuturor toate lucrurile la care lucrez, insa si cum imi petrec timpul liber cu prietenii”. Daca o urmaresti deja pe Kylie pe toata platformele de socializare, probabil stii deja toate lucrurile acestea, asa ca te intrebi de ce ar trebui sa fie facut si un show special? Ei bine, gandeste-te ca in felul acesta clipul nu se va mai intrerupe dupa cateva secunde, ca in cazul Instagram Stories/Snapchat.

Foto: Instagram