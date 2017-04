Kim Kardashian a reusit sa slabeasca pentru Gala MET intr-un mod neasteptat

Kim Kardashian este multumita de corpul ei, dovada fiind numeroasele poze in costum de baie postate pe platformele de socializare, insa chiar si asa, ea se bucura de cateva kilograme de pierdute. Kim Kardashian a reusit sa slabeasca de aceasta data intr-un mod mai putin placut, din cauza unei gripe.

Daca te-ai uitat de cel putin doua ori la filmul „The Devil wears Prada”, atunci probabil iti amintesti de asistenta in rolul careia se afla Emily Blunt si de replica ei: „I’m one stomach flu away from my goal weight” (Sunt la o gripa distanta sa imi atinga greutatea ideala). Se pare ca aceasta stia ca o astfel de problema te ajuta sa pierzi cateva kilograme in cateva zile.

Desi nu este o experienta placuta, aceasta problema minora de sanatate a ajutat-o pe Kim sa ajunga la greutatea pe care si-o doreste pentru Gala MET, ea recunoscand pe Twitter ca este recunoscatoare de aceasta data.