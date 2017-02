Vedeta a revenit la inceputul anului in social media si se ocupa deja de noi proiecte. Se pare ca urmand exemplul Emmei Watson, Kim Kardashian lanseaza un club de carte. Initiativei ei s-au alaturat si Chrissy Teigen si hairstylist-ul lui Kim, Jen Atkin.

So guys….. @chrissyteigen & @jenatkinhair & I are starting a book club! — Kim Kardashian West (@KimKardashian) February 2, 2017

Daca erai curioasa ce carti citeste Kim Kardashian, vedeta, style icon, beauty icon si antreprenor, poti afla de pe Twitter. Aceasta a postat deja prima recomandare, “Embraced By The Light”. Conform descrierii facute de Kim, cartea spune povestea unei femei care moare in timpul unei operatii, insa revine la viata si vorbeste despre experienta din rai.

Toata lumea este invitata sa se alature clubului, asadar daca inca nu ai o lista de lecturi, poti citi cartile recomandate de Kim.

You have to join our book club we’re starting Monday! Go order the book! https://t.co/hoaZ1iAElq — Kim Kardashian West (@KimKardashian) February 2, 2017

Foto: Arhiva Revistei ELLE