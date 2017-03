Vedeta a vorbit foarte deschis despre cat de riscanta ar fi o a treia sarcina pentru ea, avand in vedere anomalia destul de serioasa de care sufera. Totodata, Kim Kardashian ia in considerare o interventie chirurgicala pentru a ramane din nou insarcinata.

Placenta accreta, reprezinta o problema destul de serioasa a sarcinii, atunci cand dupa nastere aceasta se fixeaza in interiorul uterului. In ciuda acestor probleme, Kim este hotarata sa-si asume aceste riscuri din dorinta mult prea mare dea avea inca un copil pe cale naturala si este pregatita pentru o interventie chirurgicala pentru a repara peretii uterului si pentru a putea concepe.

Kim Kardashian isi mai doreste inca un copil

Intr-unul din clipurile seriei „Keeping Up With the Kardashian”. Kim spune ca interventia este singurul mod in care uterul ii poate fi reparat si ea poate ramane insarcinata, chiar daca sarcina va fi una destul de riscanta: “Avand mai multi copii sigur ca va fi o provocare, cu atat mai mult cu cat doctorul meu mi-a spus ca riscul de a duce din nou la termen o sarcina va fi destul de mare, insa aceasta operatie este ultimul lucru pe care o sa-l incerc pentru ca North si Saint sa aiba inca un fratior, vreau sa stiu ca am facut tot ce s-a putut pentru asta, luand in considerare si o mama surogat.” Riscurile sunt foarte mari, placenta se poate atasa mult mai adanc in uter si asta ar insemna indepartarea uterului cu totul, un lucru de care vedeta este foarte speriata.

