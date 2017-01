Kendall si Kylie lanseaza o noua colectie fashion, adaugand la colaborarea lor cu PacSun si lansarea propiilor linii din ianuarie 2016, o noua colaborare cu Revolve pentru o linie de ochelari de soare.

Kendall explica de ce a venit asa natural alegerea acestui accesoriu: “Purtarea ochelarilor este importanta pentru ca iti completeaza look-ul. Ochelarii de soare sunt cateodata oportunitatea mea de a adauga putina personalitate”.

Colectia cuprinde 14 modele care variaza ca pret de la 145 la 220 dolari si reflecta stilurile favorite ale celebritatilor si iubitoarelor de social media. Printre modele se numara rame de tip aviator, dar si alte modele mai feminine ca ochelarii cat-eye supradimensionati, in alb si negru, sau ochelari de tip aviator cu lentile roz. Totul a fost gandit in ideea ca fiecare femeie este diferita dar sigur se va regasi in unul din cele 14 modele.

Cele doua surori au ales deja perechea lor favorita din colectie, Kylie explicand : “Eu merg pe ramele dure, mai mari pentru ca imi place un look mai indraznet.” Sora ei mai mare este fana a modelului numit “Charli”, pentru ca propune o abordare a stilului glamour remarcat la Lauren Bacall si Marilyn Monroe.

Munca la colectie a fost o experienta de invatare pentru cele doua tinere care spun ca au testat colectia pe surorile lor, iar influenta in materie de inspiratie pe care au avut-o din partea acestora a fost de asemenea foarte importanta.

Desi colectia va aparea online si in magazinele Nordstrom abia in luna martie, Kylie se gandeste deja la lansarea unei a doua colectii. “Traind in California, e soare mai tot timpul, deci avem ocazia sa purtam ochelari pe tot parcursul anului”, a concluzionat Kylie.

Text: Marilena Iordache

Foto: Instagram