Kendall Jenner o imita pe Marilyn Monroe intr-un nou video

Kendall Jenner ne arata tuturor cat de bine o poate imita pe Marilyn Monroe!

Pentru LOVE Magazine, Kendall a realizat un video in care joaca rolul iconicei Marilyn Monroe.

Kendall canta cateva versuri din „Diamonds Are a Girl’s Best Friend” si „I Want To Be Loved by You”, unele dintre cele mai cunoscute melodii are celebrei dive.

Kendall Jenner seamana perfect cu Marilyn Monroe, avand parul aranjat in acelasi stil si purtand un ruj rosu foarte seducator. Kendall poarta un body cu aspect retro, semant Miu Miu, si o tiara, dar si un sutien La Perla dantelat cu aspect vintage.

Umareste intregul video mai jos.

Citeste si:

Noi detalii despre furtul din casa lui Kendall Jenner

Foto: Youtube