Kendall Jenner a fost victima unui jaf noaptea trecuta, hotii furand din locuinta acesteia bijuterii in valoare de 200.000 de dolari.

Din fericire, aceasta nu a fost acasa, ea plecand in jurul orei 20. Cu toate acestea, Kendall a fost cea care a descoperit ca ii lipsesc mai multe obiecte si a anuntat politia atunci cand a auzit un zgomot, crezand ca hotii se afla in continuare in interiorul locuintei.

Acestia nu au descoperit insa semne de intrare fortata si pana acum nu au o lista de suspecti, potrivit TMZ.

Citeste si:

Cele mai cool tinute purtate de Kendall Jenner pe catwalk la Saptamanile Modei

Nu este prima data cand un membru al familiei Kardashian-Jenner este victima unui jaf, Kim Kardashian trecand printr-o experienta traumatizanta in octombrie, in Paris. Aceasta a fost legata si amenintata cu arma, doi barbati furandu-i mai multe bijuterii, printre care si celebrul inel cu diamant cu care vedeta aparea in mai multe poze pe Instagram.

Foto: Instagram