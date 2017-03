Katy Perry si Orlando Bloom au pus punct vietii de cuplu

Chiar daca parea ca toate aventurile si excursiile in care au fost impreuna ii uneau din ce in ce mai mult, cei doi au decis de comun acord sa ia o pauza. Dupa aproape un an de cand sunt impreuna, vestea vine ca o usoara uimire, in situatia in care totul parea sa mearga perfect intre ei.

Declaratia facuta publica spune: “Inainte ca zvonurile sau falsificarile sa scape de sub control, putem confirma ca Orlando si Katy isi acorda spatiu, intr-un mod respectuos si plin de iubire.”

Cei doi au fost vazuti recent la petrecerea in cinstea premiilor Oscar organizata de Vanity Fair. O sursa a declarat ca desi au pozat impreuna pentru fotografii prezenti la eveniment, nu a avut loc si o altfel de interactiune intre ei, ei aparand separat pe covorul rosu. “Katy nu a petrecut mult timp cu Orlando. Au facut o poza impreuna, dar cam atat,” a mai adaugat sursa.

Actorul in varsta de 40 de ani si artista in varsta de 32 de ani au ramas cu siguranta buni prieteni, chiar daca nu mai formeaza un cuplu. Un asa exemplu de diplomatie si respect ar trebui sa vedem mai des!

Foto: Instagram