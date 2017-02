Katy Perry, show cu 2 schelete de 2 metri la Brit Awards

De la fiecare ceremonie importanta, fie ca a fost vorba de Grammy, Sag Awards, Globurile de Aur, nu au lipsit discursurile si glumele pe teme politice. Se pare ca de aceasta data, artistii nu se limiteaza la show-urile din Statele Unite pentru a face critici mai mult sau mai putin subtile la adresa administratiei Trump. Katy Perry a facut show cu 2 schelete de 2 metri la Brit Awards.

Aceasta interpreta, alaturi de Skip Marley, melodia “Chained to the Rhythm” si, ca si cum aceasta piesa nu ar fi avut deja suficiente indicii ca este vorba de situatia din Statele Unite, pe scena au aparut 2 schelete care aminteau de Donald Trump si There May, acestea avand haine asemanatoare cu cele purtate de cei doi oameni politici, in cadrul vizitei premierului britanic la Casa Alba.

💀 For people who thought @KatyPerry‘s Grammys performance wasn’t political enough, she brought out Trump & Theresa May skeletons at #brits pic.twitter.com/5c2dTLpFre — Brian A. Hernandez (@BAHjournalist) February 22, 2017

Se pare ca cele 2 schelete chiar s-au tinut de mana, amintind de un moment in care presedintele Donald Trump ar fi luat-o de mana pe Theresa May deoarece ii este teama de trepte si zone inclinate, iar in momentul in care a trecut printr-o astfel de zona, a avut nevoie de ajutor.

Gestul amuzant al lui Katy Perry, sustinatoare a lui Hillary Clinton, a fost criticat de membrii Partidului Conservator din care face parte Theresa May, unul dintre deputati acuzand-o ca nu stie ce se intampla in lume.

Citeste si:

Katy Perry si semnificatia costumului ei la Premiile Grammy

Daca pana acum la fiecare eveniment important din lumea celebritatilor nu au lipsit mesajele politice, cu siguranta si la Premiile Oscar de duminica vom avea parte de declaratii dure la adresa masurilor luate de administratia Trump.

Foto: Arhiva Revistei ELLE