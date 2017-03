Katy Perry a facut primele declaratii despre despartirea de Orlando Bloom, pe Twitter, desigur. Aceasta le-a transmis fanilor si presei un mesaj, indemnandu-i sa-si schimbe modul de a gandi in privinta relatiilor.

Se pare ca gestul acesteia a venit dupa ce au aparut o multime de comentarii pe internet, din cauza faptului ca Orlando Bloom i-a dat cateva like-uri pe Instagram artistei. Aceasta a tinut sa precizeze, la fel ca in comunicatul de presa emis, ca cei doi sunt in continuare prieteni.

„Ce spuneti despre un nou mod de a gandi in 2017? Poti fi in continuare prieten si il poti iubi pe fostul partener. Nu este nimeni o victima sau un personaj negativ…”

HOW BOUT A NEW WAY OF THINKING FOR 2017⁉️U can still b friends & love ur former partners! No one's a victim or a villain, get a life y'all!😘

— KATY PERRY (@katyperry) March 2, 2017