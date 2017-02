Katy Perry poarta creatiile romanesti STYLAND pe coperta noului sau single

Artista apare pe coperta noului sau single, „Chained to the Rhythm”, in piese vestimentare din noua colectie STYLAND Crystal Rose, lansata in premiera pe piata internationala. Vedeta poarta un sacou, camasa si esarfa din satin si pe deasupra o blana a unui brand american.

Imaginea lui Katy Perry in aceasta tinuta a fost publicata pe toate conturile sale de socializare, folosind-o ca si fotografie de profil pe Facebook, Instagram, Twitter, dar ca si imagine principala pe website-ul sau oficial si pe canalul sau de Youtube.

New life who dis A photo posted by KATY PERRY (@katyperry) on Feb 6, 2017 at 6:52pm PST



Fotografia promoveaza cel mai asteptat single al cantaretei, ea urmand sa-l interpreteze in premiera la Premiile Grammy, duminica aceasta.

Foto: Instagram