Katy Perry nu mai vede sexualitatea doar in alb si negru

Chiar daca ne-a spus ca a sarutat o fata si i-a placut, aproape nimeni nu a tinut sa ia in serios aceste versuri din melodia aparuta in 2008. Sambata, cand a urcat pe scena sa-si primeasca premiul, Katy Perry a vorbit foarte deschis despre sexualitatea ei si nu numai.

“Spun adevarul si imi pictez fanteziile in aceste micute cantece pop. De exemplu, “Am sarutat o fata si mi-a placut”. Sa fiu sincera, am facut mai mult de atat,” a spus ea despre celebrul cantec, despre care, la momentul aparitiei nimeni nu se astepta sa fie adevarat ce se pretinde in versuri.

Katy Perry si-a continuat discursul de acceptare, povestind despre conflictul intern pe care l-a avut, in legatura cu sexualitatea ei, in mare parte cauzat de mediul foarte religios in care traia. “Cum o sa ma impac cu gandul ca o fata care canta gospel a crescut in grupuri de tineri care erau pro-convertirii? Ceea ce stiam era ca eram curioasa, si chiar si atunci stiam ca sexualitatea nu e ca in alb sau negru, ca rochia asta. Si sincer, nu mi-a iesit mereu bine, dar in 2008, cand a aparut acel cantec, am stiut ca am inceput o conversatie, si o multime de lume parea curioasa intr-atat incat sa cante cu mine. Aveam un anumit tip de gandire inante, m-am razgandit acum. Punctul meu de vedere cu privire la toate aceste lucruri s-a schimbat- egalitate pentru femei, libertatea de a iubi pe cine vrei,”a spus ea.

Recent, Katy a dedicat videoclipul “Firework” proiectului “It gets better”, proiect care sprijina comunitatea LGBT.

