Kate Winslet le raspunde criticilor care i-au judecat corpul

Marturisile vin ca parte din discursul pe care l-a tinut miercuri, la cea de-a patra editie anuala a WE Day UK, eveniment care a avut loc la SSE Arena din Wembley, in Londra. Ea a povestit in fata a peste 12 000 de invitati, ca a fost motivul glumelor colegilor ei, pentru simplul fapt ca isi dorea sa devina actrita.

“Am fost motivul glumelor la scoala. Imi spuneau Blubber (umflata). Se luau de mine pentru ca voiam sa fac actorie. M-au inchis in dulap. Au ras de mine. Mi s-a spus chiar ca o sa fiu norocoasa cu actoria, daca sunt fericita sa ma multumesc cu rolurile de fete grase. Am simtit ca nu sunt de ajuns, ca nu sunt suficient de buna. Nu aratam bine…totul pentru ca nu ma incadram in ideea altcuiva de perfectiune. Nu aveam corpul perfect,”a marturisit ea.

Kate a fost sincera intotdeauna si a recunoscut ca a trecut prin momente grele in primii ani ai carierei sale, dar nu a renuntat niciodata, pentru ca era visul ei. “Deseori eram distribuita in rolul crocodilului, sau al ciorii, am fost chiar si o broasca dansatoare candva. Dar nu conta. Tot imi placea. Imi placea sa joc. Nu a contat cat de mici sau mari au fost rolurile mele. Voiam sa devin foarte buna la asta, si eram determinata sa continui sa invat,” a incheiat ea.

Toata munca ei a dat roade cand a obtinut rolul din Titanic, cel mai renumit film facut vreodata. Succesul nu a facut-o sa uite de unde a plecat, si continua si azi sa ii sprijine pe cei din jurul ei, sa isi urmeze visele, indiferent din ce mediu vin.

Text: Marilena Iordache

Foto: Hepta