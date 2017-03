Pe langa presa britanica, se pare ca nici Kate Middleton nu este multumita de escapada Printului William.

Printul William a lipsit de la un eveniment important pentru a merge la ski cu prietenii sai, acesta fiind criticat in presa pentru gestul sau. Desi fapta sa poate fi iertata, avand in vedere ca la ceremonie au participat ceilalti membri ai familiei regale, Regina Elisabeta a II-a, Printul Charles si Printul Harry, cea care se pare ca este suparata pe Printul William este Ducesa de Cambridge. Kate a lipsit si ea de la importanta ceremonie, stand acasa cu cei doi copii, Printul George si Printesa Charlotte.

Potrivit unor surse apropiate, Kate nu este multumita de felul in care sotul ei si-a petrecut timpul in aceasta excursie, el fiind filmat in timp ce se distreaza in clubul Farinet alaturi de prietenii sai, dar si de o alta femeie.

„A fost decizia lui William sa plece, insa Kate este cea care poarta pantalonii in relatie si nu va fi fericita cu faptele lui William. Credea ca zilele in care acesta petrecea cu prietenii lui au ramas in trecut. Imi imaginez ca se va simti umiita si William va trebui sa dea explicatii”, a declarat sursa.

Ducesa de Cambridge se pare ca nu este singura sotie nemultumita de aceasta escapada. Lizzie Wilson, sotia lui Guy Pelly, unul dintre prietenii cu care Printul William a mers la ski, va naste in curand, asadar s-ar putea ca si el sa aiba probleme.

Printul Harry si Ducesa de Cambridge vor merge in Paris in acest sfarsit de saptamana, fiind prima vizita a Printului in acest oras dupa moartea Printesei Diana.

