Potrvit unui articol publicat de The Sun, Kate Middleton, Ducesa de Cambridge, nu ar fi binevenita la Premiile BAFTA 2017 deoarece organizatorii considera ca celelalte vedete prezente la eveniment vor fi eclipsate de prezenta sotiei Printului William.

O sursa a dezvaluit publicatiei ca Printul William, care este Presedintele BAFTA din 2010, pare sa fi fost criticat de industria de film pentru faptul ca a lipsit la ceremoniile din ultimii doi ani, in ciuda faptului ca este chiar presedintele asociatiei.

Se mai speculeaza ca, in urma acestor afirmatii, Printul Williams ar fi chiar hotarat sa participe la ceremonia de anul acesta, ba chiar sa vina insotit de Kate. Acest lucru ar arata devotament, iar evenimentul ar fi promovat mai intens. Totusi, s-a manifestat si dezacordul de a o avea pe Ducesa de Cambridge prezenta, motiv precizat anterior.

Reprezentantii BAFTA au ales sa dezminta zvonurile negative si au afirmat ca “nu este adevarat ca s-a sugerat ca presedintele sa vina neinsotit” si ca ar fi incantati sa-i intampine pe Altetele Sale Regale in fiecare an in care pot sa participe.

Inca din 2010 de cand este presedintele organizatiei, William a participat de doua ori la ceremonie, iar Ducesa nu i-a fost alaturi in niciuna din dati.

Inca nu stim valoarea de adevar a speculatiilor care nu au fost confirmate, dar putem intelege ca prezenta Ducesei de Cambridge la eveniment ar fi o aparitie memorabila.

In acest an, ceremonia de decernare a Premiilor BAFTA va avea loc pe 12 Februarie, printre favoritii publicului numarandu-se: Emma Stone, Ryan Gosling, Amy Adams si Meryl Streep.

Citeste si:

Familia Regala Britanica lanseaza o campanie in scopuri umanitare

Text: Marilena Iordache

Foto: Arhiva Revistei ELLE