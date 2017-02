Karl Lagerfeld o insulta pe Meryl Streep

Mai este atat de putin pana la ceremonia de decernare a Premiilor Oscar de duminica! Cu toate acestea, se pare ca a iesit la iveala un conflict intre Karl Lagerfeld, designerul Chanel, si mult-iubita actrita Meryl Streep.

Conform WWD, Karl Lagerfeld a insultat-o pe Meryl Streep spunand ca este „o actrita geniala, dar de asemenea, ieftina, nu?”. De ce? Se pare ca toata povestea a inceput atunci cand Meryl Streep a admirat o rochie gri, din matase, pe podiumul Chanel, iar echipa ei a comandat-o pentru covorul rosu al Oscarurilor, cu mici modificari.

Fiind o rochie couture, aceasta a inceput sa fie realizata in atelierul Chanel de la zero, pe masurile lui Meryl Streep. Karl Lagerfeld a povestit, pentru WWD, ca a facut o schita si lucrul la rochie a inceput, dar ca a primit un telefon de la echipa lui Meryl Streep care anula comanda, reprezentantul ei spunand ca a gasit pe cineva care sa „o plateasca” pe Meryl pentru a-i purta creatia pe covorul rosu.

Este un lucru bine stiut ca Chanel nu plateste celebritatile pentru a purta creatiile brandului pe covorul rosu, dar ca acestea le sunt, deseori, daruite cadou. „Dupa ce ii daruim o rochie de 100.000 de euro, aflam ca trebuie sa o si platim”, a continuat Karl Lagerfeld. Dezamagit, acesta a concluzionat spunand ca Meryl Streep este o actrita geniala, dar „cheapness” (ieftina).

Cu toate acestea, reprezentatii lui Meryl au negat toate declaratiile lui Lagerfeld, atat pentru The Hollywood Reporter, cat si pentru The Business of Fashion, spunand ca Streep este una dintre acele actrite care refuza sa fie platita atunci cand apare intr-o anumita creatie pe covorul rosu. Stilista lui Meryl a spus ca aveau mai multe variante de rochii pentru covorul rosu al Oscarurilor si ca au ales, pur si simplu, sa mearga intr-o directie diferita.

