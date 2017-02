Kardashian, Hadid, operatii estetice si alte povesti din L.A.

Am stat foarte multa vreme sa ma gandesc daca vreau sau nu sa revin in blogging, insa acest tip de platforma mi se pare un pic passé. Pana la urma, social media te lasa sa te exprimi mult mai direct si cu un feedback mult mai mare decat orice fel de blog ai avea.

Cu toate acestea, am realizat ca am o multime de povesti care raman neimpartasite, nu le pot scrie nici in print, in revista ELLE, si nici pe propriul social media, unde exprimarea se reduce totusi la cateva propozitii.

Asa ca am hotarat, impreuna cu colegii mei, sa incep o rubrica saptamanala, relaxata, degajata, fara pretentii si ifose, cu tot felul de povesti si experiente din culise, pe care le-am trait, despre care am auzit, povesti diverse care raman nespuse cand ar putea sa va amuze, sa va intereseze, poate chiar sa va socheze si pe voi.

La ce ma refer? Povesti de tipul: am vazut-o pe Kris Jenner (mama faimoasei Kim Kardashian si master brain-ul din spatele brand-ului Kardashian) la petrecerea VIP post Tommy Hilfiger Show din Los Angeles, din Venice Beach. Kris venise la bratul iubitului ei, mai tanarul Corey…

O aparitie vanata de toti paparazzi care s-au imbulzit mai ceva ca la Lady Gaga, aflata si ea in primul rand al imensului show realizat de Tommy Hilfiger. Kris le-a imbratisat si felicitat pe Gigi Hadid si Bela Hadid, proaspat coborate de pe scena si inconjurate de familia extinsa Hadid: tatal Mohamed, mama Yolanda, sora mai mare Alanna etc…(oh, si uneori n-am sa ma abtin de la comentarii: „Da, Kris Jenner era operata vizibil, cu pometii si buza superioara ireal de mari!”. Dar cine stie, poate era proaspat operata si isi va reveni in cateva saptamani!).

Pe Gigi Hadid si Bella Hadid le-am vazut si in dimineata aceleiasi zile in backstage-ul Tommy Hilfiger. Venisera (urmarite de zeci de fotografi) inca de la 11 dimineata pentru fitting, make-up, hair (in permanenta insotite de mama lor, Yolanda, si de managerul lor, care le proteja de toti doritorii de selfie-uri cu faimoasele surori).

In timp ce noi ne-am dus la hotel pentru un scurt refresh, iata ca ele au stat acolo, pe baricade, pana tarziu spre seara, dupa show, la petrecerea VIP.

Uneori, cand simt ca mi s-au terminat povestile, sau ca un apropiat al meu are o poveste mai interesanta, am sa-i dau cuvantul, am sa-l invit sa scrie in acest spatiu. Oricum, asteptam propuneri, sugestii… Suntem aici si vom ramane ☺

PS: ne revedem saptamana viitoare, tot cu o intamplare inedita din backstage, de la show-ul Tommy Hilfiger, pentru ca povestile nu s-au oprit aici.

Foto: PR