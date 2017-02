Kanye West, criticat de CFDA

Membrii Council of Fashion Designers of America (Consiliul Designerilor Americani) nu sunt de acord cu comportamentul cantaretului. Kanye West a fost criticat de CFDA, deoarece acesta nu s-a consultat cu organizatorii Saptamanii Modei de la New York inainte de a-si programa show-ul.

Nu este pentru prima data cand Kanye alege sa actioneze fara sa tina cont de eforturile celor care organizeaza aceasta saptamana. Anul trecut, la prezentarea Yeezy, acesta a programat show-ul cu o zi inainte de inceperea Saptamanii Modei, fara sa se consulte cu membrii consiliului, insa atunci acest lucru nu a fost o mare problema.

Anul acesta insa, Kanye a ignorat din nou CFDA si si-a programat show-ul in acelasi interviu cu prezentarea Marchesa. Comportamentul cantaretului a fost criticat de presedintele Steven Kolb, acesta spunand ca nu este drept fata de ceilalati designeri si fata de organizatori. Acestia incearca sa gaseasca un program bun pentru fiecare prezentare, iar fapta lui Kanye trebuie pedepsita intr-un fel sau altul.

Astfel, show-ul lui Kanye West nu va figura in programul oficial al Saptamanii Modei de la Paris, insa presedintele CFDA a spus ca spera ca in viitor sa gaseasca alaturi de cantaret un moment potrivit si pentru acesta in orar.

Foto: Arhiva Revistei ELLE