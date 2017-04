Julia Roberts, desemnata cea mai frumoasa femeie din lume

Actrita Julia Roberts, in varsta de 49 de ani, a fost desemnata cea mai frumoasa femeie din lume, pentru a cincea ora de cand revista People face acest clasament.

“Sunt foarte flatata”, a declarat Julia Roberts. “Va deveni jenant, insa in acest moment ma simt flatata.”

Julia Roberts a primit acest titlu pentru prima data in 1991, cand avea doar 23 de ani, si ulterior in 2000, 2005 si 2010.

Un motiv in plus de mandrie pentru Julia Roberts il constituie faptul ca a obtinut acest titlu de mai multe ori decat bunul ei prieten, George Clooney, care a fost desemnat de revista People ca fiind Cel mai sexy barbat doar de doua ori.

“Cu siguranta o sa mentionez acest aspect in felicitarea pe care o sa o trimit de Craciun lui Clooney in acest an”, a marturisit actrita.

Julia Roberts a mai vorbit si despre faptul ca in acest moment isi doreste sa petreaca mai mult timp impreuna cu sotul ei, Danny Moder si cei trei copii.

Foto: Arhiva Revistei ELLE