Julia Roberts asteapta cu nerabdare sa le arate copiilor sai filmele in care a jucat

Julia Roberts s-a casatorit cu Danny Moder, producator de filme, in anul 2002. Cei doi au o familie relativ numeroasa, cu trei copii.

Actrita, in varsta de 49 de ani, a recunoscut ca prefera sa petreaca serile cu familia, in locul serilor tarzii, la evenimente. “Imi place la nebunie sa pot sa merg la culcare la ora 8 jumatate seara”, a declarat Julia.

Totodata, ea a vorbit despre cat de mult ii place viata de mama si ca o considera cea mai buna parte a vietii ei. Julia recunoaste ca nu e tocmai usor, dar adora atat partile usoare, cat si cele mai grele ale rolului de parinte. Un lucru pe care starul cinematografic il asteapta cu nerabdare este acela de a impartasi filmele in care a jucat, copiiilor sai.

Ea spune: ”Sunt cateva filme pe care astept, cu nerabdare, sa i le arat fiicei mele. De-abia astept ca ea sa vada ‘My Best Friend’s Wedding’. Cred ca va fi foarte dragut si ei vor fi fericiti sa vada cum mi-am petrecut viata la 20 si 30 de ani.”

De asemenea, este foarte incantata sa le arate si „Pretty Woman”, „The Pelican Brief”, „Stepmom” si „Runaway Bride”, cu mentiunea ca trebuie sa fie putin mai mari pentru a urmari aceste filme.

Julia Roberts afirma ca ii plac toate activitatile ca mama, in special weekend-urile petrecute in familie, dar si Craciunul si vacantele de vara, care devin mai speciale. “Este incredibil cat de multe lucruri poti invata de la copii. Punctul lor de vedere este unic”, spune ea.

Momentan, Julia Roberts isi promoveaza noul film, The Smurfs, despre care recunoaste ca i s-a parut hilar de la inceput. Ea mai recunoscut ca se identifica cu aceste creaturi, care sunt foarte dragute si fericite si care duc o viata frumoasa.

Inafara de rolurile din filme si cel de mama, Julia are si rolul de activist. Aceasta militeaza pentru egalitatea intre sexe si vorbeste despre cat de dificil ni se pare sa ne acceptam unii pe altii, cu diferentele noastre. Ea a participat la diverse activitati alaturi de GLSEN, UNICEF, Stand Up to Cancer si alte initiative umanitare.

