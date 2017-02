Un memoriu scris de cel de-al treilea sot al actritei, Sid Luft, in care acesta face afirmatii socante despre celebra actrita a fost scos la lumina zilele acestea. Potrivit afirmatiilor acestuia, Judy Garland ar fi fost abuzata de actorii din Vrajitorul din Oz in mod repetat. Cei care au facut asta ar fi fost cei care au jucat rolurile piticilor cantareti Munchkins.

Sid Luft afirma ca actorii au abuzat-o pe actrita pe toata durata filmarii. In aceea perioada Judy avea doar 16 ani, in timp ce colegii ei actori aveau varste de peste 40 de ani.

Judy a descris comportamentul actorilor intr-un interviu acordat in anul 1967, cu doi ani inainte ca aceasta sa moara. Ea a spus despre acestia ca de multe ori consumau bauturi alcoolice pe platourile de filmare si ca aveau un comportament necorespunzator.

O parte din actorii care au jucat rolurile piticilor Munchkins, printre care se afla actrita Margaret Pellegrini si actorul Jerry Maren, au negat in trecut afirmatiile lui Judy Garland.

Sid Luft si Judy s-au casatorit in 1952 si au avut o fata Lona si un fiu Joey, inainte sa divorteze 13 ani mai tarziu, in 1965. Judy a declarat ca in perioada aceea Luft era alcoolic si era abuziv.

Text: Florentina Dinu

Foto: Instagram