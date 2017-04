Avem o veste buna pentru fanii Harry Potter. „Fantastic Beasts and Where to Find Them” va avea o continuare, iar Jude Law va juca rolul lui Dumbledore. Desigur, el il interpreteaza pe celebrul si indragitul profesor in perioada in care acesta era mai tanar.

J.K.Rowling a declarat ca in film va fi prezentata o parte din viata lui Dumbledore care l-a ajutat sa se formeze, el fiind un tanar cu destul de multe probleme. Totodata, ea a afirmat ca acesta il aprecia foarte mult pe Grindelwald, insa a fost socat de adevarata lui personalitate.

Din distributie vor face in continuare parte Eddie Redmayne, in rolul lui Newt, dar si Johnny Depp, in rolul lui Grindelwald.

Din pacate, filmul va avea premiera in 2018, asadar pana atunci nu putem decat sa asteptam cu nerabdare sa-l vedem pe Jude Law in acest rol.

