Jennifer Lopez se simte binecuvantata ca a putut avea copii

Jennifer Lopez, in varsta de 47 de ani, se simte binecuvantata ca a putut sa faca copii la o varsta mai inaintata. Despre asta a vorbit in cadrul emisiunii Today si a varsat chiar cateva lacrimi, emotionandu-se puternic cand prezentatoarea a intrebat-o de copii ei. “Am avut copii abia tarziu. Aproape ca ajunsesem sa cred ca nu o sa se intample si pentru mine. Sunt foarte constienta ca am fost binecuvantata. Putea sa fie total diferit”, a marturisit ea.

Emotiile au cuprins-o repede, dar si-a revenit imediat, rugand-o pe prezentatoare sa nu o faca sa planga pentru ca este devreme si este obosita. “Mi-au facut viata mult mai buna. O sa fiu intotdeauna recunoscatoare pentru asta. Nu o iau ca atare nici macar o zi”, a mai continuat ea.

Cei doi copii pe care ii are cu Marc Anthony, gemenii Max si Emme, tocmai au implinit 9 ani. Chiar daca actrita, cantareata si dansatoarea Jennifer e implicata intr-o multime de proiecte si nu pare sa isi doreasca sa o ia mai usor in cariera, sustine ca isi face timp intotdeauna pentru copii ei, acestia fiind o prioritate.

Cei mici merg peste tot cu mama lor si astfel petrec foarte mult timp impreuna. Chiar daca in public este de acord cu atentia pe care o primesc ea si copii din partea paparazzilor, Jennifer nu vrea sa fie deranjata atunci cand se afla in confortul propriei case.

Nimeni nu vrea paparazii in preajma familiilor lor, si Jennifer este una dintre vedetele careia nu-i este frica sa spuna ca o deranjeaza: “Ma supara. E nerespectuos. Nu vreau oameni in preajma copiilor mei asa, in acel mod.”

Text: Marilena Iordache

Foto: Arhiva Revistei ELLE