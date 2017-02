Jennifer Lopez & Jennifer Aniston – acelasi model de rochie, doua look-uri spectaculoase

Nu stim inca cum a reactionat Jennifer Aniston cand a aflat ca o alta Jennifer – Lopez, de aceasta data, a purtat deja la un eveniment modelul de rochie pe care ea l-a ales pentru petrecerea Vanity Fair, organizata dupa decernarea Premiilor Oscar.

Multi au comparat look-ul lui Aniston de la petrecere cu tinuta pe care a purtat-o Angelina Jolie la Premiile Oscar din 2012 – sigur stii la ce ne referim, celebra rochie care ii lasa la vedere piciorul drept.

Jennifer Lopez este cea care a purtat prima acest model de rochie, in timpul unui concert pe care l-a sustinut in luna august a anului trecut in Madison Square Garden, alaturi de fostul ei sot, Marc Anthony.

Desi amandoua vedetele arata senzational in aceasta rochie nu putem insa sa nu observam si deosebirile dintre cele doua tinute.

Vorbim bineinteles de accesorii. Jennifer Aniston a purtat bijuterii spectaculoase, Lorraine Schwartz, in valoare de peste 10 milioane de dolari!

Suntem curiosi: care dintre cele doua lookuri iti place mai mult?

Foto: Arhiva Revistei ELLE, Instagram