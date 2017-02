Desi pana acum cantareata nu a vorbit despre momentele de tandrete in care a fost surprinsa in ultimul timp, la Premiile Grammy Jennifer Lopez a facut primele declaratii despre relatia cu Drake.

Desi se pare ca cei doi s-au despartit deja, dupa ce relatia lor ar fi inceput la finalul lunii decembrie, Jennifer Lopez a raspuns in sfarsit unor intrebari legate de Drake. Intrebata de Ryan Seacrest daca are sentimente pentru Drake, ea a raspuns: “Desigur. Il iubesc pe Drake. Este atat de stralucitor. Talentat. Uimitor. Am facut impreuna o melodie si umm…”.

Citeste si:

Jennifer Lopez si Drake nu mai formeaza un cuplu

Ryan a intrerupt-o si a intrebat daca a creat scantei aceasta colaborare, iar Jennifer a recunoscut ca da, au petrecut timp impreuna si s-au simtit bine.

J.Lo talking about Drake on the #Grammys red carpet 👀 pic.twitter.com/OXNmiva9R2 — Kristina Rodulfo (@kristinarodulfo) February 13, 2017

Desi nu este o confirmare a relatiei lor, se pare ca cei doi au avut intr-adevar o legatura mai puternica.

Foto: Instagram