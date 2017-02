Desi au anuntat ca se separa in 2015, cei doi nu au facut pana acum pasul final. Dupa doi ani in care apropiatii si fanii cuplului au sperat ca se vor impaca, Jennifer Garner si Ben Affleck se pregatesc pentru divort, ei urmand sa semneze in curand actele.

In momentul anuntului, in 2015, cuplul sarbatoarea zece ani de casatorie. Desi acum oamenii s-au obisnuit cu ideea ca cei doi vor merge pe drumuri separate, la inceput acestia au fost sceptici.

O sursa apropiata celor doi a declarat in trecut ca relatia celor doi este fluida si ca ambii incearca sa lucreze pentru a o salva. Cu toate acestea, Garner a vorbit despre posibila despartire intr-un interviu pentru Vanity Fair, in care a mentionat ca Ben Affleck este iubirea vietii ei.

Din vara anului 2015, atat Jennifer, cat si Ben, au intampinat zile mai putine fericite in ceea ce priveste carierele acestora. Mult asteptatul film „Batman V. Superman: Dawn of Justice” a fost lansat, dar a avut o performanta slaba la box office. De asemenea, „Live by Night” a primit multe critici negative din partea criticilor.

Jennifer Garner a jucat in „Miracles from Heaven”, film a carui premiera a avut loc in luna martie a anului trecut. Cu siguranta cei doi actori vor continua sa isi dezvolte carierele in viitor, insa familia va ocupa in continuare un loc important in viata lor.

