Jennifer Aniston si-a sarbatorit ziua in Cabo cu o… piñata!

Cu toate ca sunt nenumarate controverse in ceea ce o priveste pe Jennifer si viata ei personala, actrita pare sa aiba viata pe care si-o doreste. Ea a declarat de cateva ori faptul ca nu isi doreste copii, cel putin momentan, si ca asta nu inseamna ca e mai putin fericita decat restul femeilor.

Se pare ca Jennifer Aniston si Justin Theroux au un mariaj fericit si ei bine… foarte fun. Cu ocazia zilei de nastere ale actritei, acestia au planuit o escapada in Mexic. Theroux a fost intrebat despre aceste excursii ale cuplului la CinemaCon, unde isi promoveaza filmul. “Este destinatia perfecta pentru noi, mai ales pentru ca e atat de aproape de L.A. Poti oricand sa dai o fuga pana acolo. Iar cei din San Cabo iti ofera diverse reduceri, de exemplu de 10% pentru doua nopti la Best Western Cabo San Lucas”, spune actorul intr-un interviu.

Desigur, Cabo e un loc perfect, dar cum anume au sarbatorit ziua lui Jennifer? Justin: “Facem multe lucruri dragute impreuna. Anul acesta am organizat o seara pentru aniversarea ei, cu o cina speciala si o piñata.”

Asta da, aniversare diferita! Chiar daca pare neobisnuit, ar fi interesant sa o vedem pe Jennifer incercand sa sparga o piñata.

Din pacate, sotul acesteia a impartasit cu noi faptul ca piñata era goala. Jennifer nu ‘s-a jucat’ cu aceasta, ci a fost mai mult de farmecul locatiei. Justin Theroux a ales sa nu umple piñata cu nimic, pentru ca actrita nu mananca dulciuri si niciun alt tip de bomboane.

Jennifer Aniston e foarte deschisa in ceea ce priveste stilul ei de viata sanatos, regimul strict, precum si sesiunile de fitness. Starul cinematografic a participat si in nenumarate reclame pentru Smartwater. Din fericire, Justin a confirmat ca Jennifer s-a simtit foarte bine cu ocazia aniversarii sale si ca a avut parte de o escapada minunata in Cabo.

Text: Cristiana Frunza

Foto: Arhiva Revistei ELLE