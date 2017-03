Acum, la mai bine de sapte ani, actorul se confrunta cu o realitate destul de stanjenitoare in care este nevoit sa raspunda intrebarilor legate de relatia lui cu tanara cantareata. Se pare insa, ca Jake Gyllenhaal refuza sa vorbeasca despre Taylor Swift.

Relatia dintre ei nu a rezist decat trei luni, insa ar fi putut fi una dintre multele relatii savuroase si de neuitat dintre celebritati, de la fotografia cu latte-ul cu sirop de artar pana la melodia “Red” pe care Swift, ar fi scris-o despre Gyllenhaal.

Intr-un interviu pentru The Guardian, realizat cu intentia de a discuta in principiu detalii despre noul sau film “Life”, jurnalistul a remarcat ca Jake nu vrea sa discute despre aceasta relatie: “Cred ca atunci cand esti intr-o relatie, esti mai tot timpul controlat, prieteniile iti sunt examinate, dar…”, in discutie urmand momente de tacere. Apoi, acesta a declarat ca nu ar vrea sa discute despre viata sa personala “Nu cred ca este relevant”.

Jake a continuat discutia vorbind despre discutia pe care a avut-o cu Barack Obama, adaugand apoi: „Mi se pare o ironie cand aud persoane spunand ca un actor sau un om de televiziune nu ar trebui sa se implice in politica, pentru ca ar putea foarte usor sa separe oamenii, insa este in regula sa fie intrebati despre relatiile amoroase anterioare sau lucruri pe care eu le consider a fi private.”

Se pare ca acesta nu s-a lasat convins sa raspunda mai multor intrebari, iar pana acum, desi a fost contactat si de alte publicatii pentru un comentariu, el nu a raspuns.

