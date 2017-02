Jack Nicholson revine pe platourile de filmare pentru varianta in engleza a filmului „Toni Erdmann”

Actorul, castigator a trei premii Oscar, va juca in varianta in engleza a filmului „Toni Erdmann”. Jack Nicholson revine pe platourile de filmare, acesta fiind primul sau film in ultimii 7 ani. Se pare ca el va juca rolul tatalui si, alaturi de el, din distributie vor face parte si Kristen Wiiig, Will Farrell, Adam McKay si Jessica Elbaum.

Se pare ca ideea de a reface acest film nominalizat la Oscar la categoria Cel mai bun film strain ii apartine actorului. Maren Ade, cea care a scris si regizat filmul va fi producatorul executiv al acestei variante.

„Toni Erdmann” a fost nominalizat si la Globurile de Aur. O parte din scene au fost filmate si in Romania, iar din distributia originala fac parte si actori romani.

