Iubirea secreta a lui Jackie Kennedy, dezvaluita de cateva scrisori

Sigur ca Jackie Kennedy este un personaj de legenda, pana la urma viata ei nu a fost dintre cele mai obisnuite. Casatorita cu unul dintre cei mai iubiti presedinti americani, trecand in ochii publicului printr-o tragedie sfasietoare, ea a continuat sa ramana un reper si dupa moartea primului sau sot.

Fie ca a impresionat prin prezenta mereu impecabila, care a generat mii de trend-uri de-a lungul vremii, fie ca a ramas implicata in munca editoriala pana la sfarsitul vietii sale, fie ca a fost implicata in scandaluri amoroase internationale pigmentate cu glamour si razbunare, ca atunci cand s-a casatorit cu Aristotel Onassis, cel care fusese vreme indelungata iubitul Mariei Callas, orice gest al lui Jackie a atras atentia publicului, a fost comentat, discutat si, eventual, si transformat in cate un film. Dar iata ca, dupa atata vreme, inca mai sunt lucruri necunoscute despre Jackie Kennedy.

Citeste si:

Marile nunti extravagante

Ei bine, se pare ca fosta Prima Doamna ar fi avut o relatie cu David Ormsby Gore, un prieten apropiat al lui John F. Kennedy, care era cunoscut mai degraba dupa titlul sau nobiliar, Lord Harlech, si a fost ambasadorul Marii Britanii in SUA la timpul acela. Dupa ce atat el, cat si Jackie au ramas vaduvi, cei doi au calatorit impreuna in Cambodgia, cand acesta i-ar fi cerut mana lui Jackie. Acum, 19 scrisori au fost descoperite de nepotul lui Ormsby Gore si vor fi vandute la licitatie, iar aceste scrisori ar dezvalui natura relatiei dintre cei doi, incluzand chiar si motivele pentru care Jackie a ales sa se casatoreasca cu Aristotel Onassis. “Te rog sa stii – si dintre toti oamenii tu esti cel care ar trebui sa stie – ca niciodata nu putem vedea in inima altcuiva… Ma cunosti. Si trebuie sa stii ca barbatul despre care imi scrii tu nu este un barbat cu care m-as putea casatori.”

Citeste si:

Melania Trump nu va fi niciodata Jackie Kennedy si asta e ok

Iata si fragmentul nostru preferat dintre cele care au fost facute deja publice. Ii apartine lui Jackie si trebuie sa iti spunem ca l-am gasit teribil de emotionant: “Am cunoscut atat de multe impreuna si am impartasit atat de multe lucruri si am pierdut atat de mult impreuna. Chiar daca lucrurile nu se intampla in modul in care iti doresti, sper ca legatura noastra de dragoste si durere nu se va rupe niciodata.”

Foto: Instagram