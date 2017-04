Irina Shayk si Bradley Cooper au devenit parinti in urma cu doua saptamani, acestia reusind sa pastreze foarte bine secretul.

Modelul a fost foarte activ pe profilul de Instagram, postand chiar si in urma cu cateva zile imagini din cadrul unui shooting, reusind astfel sa ascunda faptul ca a devenit mama. Sarcina ei a fost confirmata in luna noiembrie, dupa ce a defilat in show-ul Victoria’s Secret.

Irina Shayk si Bradley Cooper formeaza un cuplu din primavara anului 2015, iar acesta este primul lor copil. Pana acum nu s-a aflat sexul copilului si nici numele acestuia, insa cu siguranta aceste detalii vor fi facute publice curand.

Foto: Instagram (@people)