HOT List: Ana Morodan

Descopera alaturi de noi universul creativ al oamenilor pe care ii admiram. Azi, Ana Morodan!

Pantofii preferati din toate timpurile: Pantofii Mary Jane din catifea cu cristale de la Dolce&Gabbana.

Bijuteria fetis: bratara vintage de la Artmark.

Scriitorul preferat: Truman Capote.

Destinatia unde ti-ar placea sa iti faci urmatoarea vacanta: Renaissance Island din Aruba.

Parfumul preferat: Patchouli Intense Prestige de la Molinard.

Geanta preferata: Cahier Bag de la Prada..

Obiectul vestimentar preferat: Rochia „A Sensual Gun“ de la Morodan Shop.

Obiectul de design preferat: paravanul chinezesc cu insertii de sidef de la Eclectico Studio.

Beauty: 2 pahare de Gin Tonic, fara ochelari si nu mai vad nici un rid, nici macar in oglinda-lupa.

Oja: Splendidul rosu, intotdeauna. Restul nuantelor mi se par…prea firave.

Blog-uri: Mi-ar placea sa spun si sa nu mint: Ancient Philosophy Society blog, erra­ticwisdom.com, Wired Science, Bad Astronomy sau alt blog super stiintifico-culturalo-literaro-conceptual, dar, nope. Nu am bookmarks, citesc la intamplare si acum sunt in faza: mult social media & podcasts si mai putine bloguri.

Going out: La Cantine de Nicolai.

Sport: Nu fac sport, dar imi propun. Zilnic.

Mancarea preferata: Aluaturi, foietaje si alti carbohidrati simpli, foarte simpli, complecsi si extraordinar de complecsi.

Weekend: Avion, hotel superb cu pat uber confortabil, dormit tot weekendul, social media detox.

Filmul preferat: Cucoana Chirita in regia lui Mircea Dragan din 1986.

Ultima carte de care te-ai indragostit: Enigma faraonului de Agatha Mistery.

TV: Revelion cu Dem Radulescu.

Orasul preferat: Roma. Estetica si isteria italienilor ma fascineaza.

Ultima melodie ascultata: In the Heat of the Night, Sandra.

Concerte: Nu merg la concerte. Sunt agorafoba.

Primul lucru facut de dimineata: Deschid ochii. Ma spal pe dinti, beau un pahar de apa cu lamaie si ma gandesc ca de astazi voi manca sanatos si de maine ma apuc de sport; in urmatoarele maximum 5 mi­nute…uit.

In cat timp te imbraci dimineata: 10 minute. Sunt foarte operativa si mereu impecabila. Nu se vede?!

Care este ultimul lucru pe care il faci inainte de culcare? Dau un pupic de noapte-buna cui se nimereste.

Cadoul pe care ti-l doresti de ziua ta: Emotii. Sau diamante. Mai bine: emotii si diamante.

Mijloc de transport: Intotdeauna cu masina.

Emoticoane: O inima albastra. Pentru ca am sange albastru. Again, nu se vede?