Hillary Clinton va avea un film bazat pe viata ei

Un film despre Hillary Clinton este in sfarsit in realizare. Acesta se va numi “When I’m a moth”(Cand sunt o molie), si va avea ca focus principal perioada in care Clinton, atunci Rodham, a avut slujbe neobisnuite in Alaska, in aceeasi perioada in care absolvea colegiul si se inscria la Facultatea de Drept, in 1969.

Cea care o va interpreta pe Hillary este Addison Timlin, actrita foarte apreciata in urma indelungatului rol pe care l-a avut in show-ul Californication.

Co-directorii si scriitorii Magdalena Zyzak si Zachary Cotler au explicat insa pentru publicatiile prezente la SXSW, ca filmul lor nu va fi unul biografic. Pelicula va fi mai mult o drama, care se va concentra pe a arata “cum politica te face sa nu mai fii real.” Poate aceasta lipsa de realism o sa fie dezvaluita in comparatie cu slujbele foarte reale pe care le-a avut Hillary in Alaska, una din ele constand in a face pestii pescuiti la fel de lipiciosi si acoperiti cu substanta lor specifica, asa cum sunt in realitate.

S-a mai vorbit in trecut de un film despre Hillary Clinton, chiar o biografie care avea sa se numeasca Rodham, dar nu a mai ajuns niciodata sa fie realizata. Se pare ca Lionsgate, compania de productie care sustinea proiectul, a renuntat la el in 2015 si nu a mai adus in discutie niciodata reluarea lui.

La un moment dat, anul trecut, scriitorul Young Il Kim, a precizat ca “Va fi o sansa mai mare sa se intample, daca Clinton castiga alegerile.” Cum acest lucru nu s-a intamplat, multi au presupus ca “Hollywood nu vrea sa faca filme despre pierzatori.”

Citeste si:

Hillary Clinton se intoarce in viata publica

Text: Marilena Iordache

Foto: Arhiva Revistei ELLE