Se pare ca Hillary Clinton se intoarce in viata publica si va publica in toamna o carte cu eseuri personale pe mai multe subiecte, printre care si pierderea alegerilor in fata lui Donald Trump.

Fosta candidata la presedintia Statelor Unite nu se va opri insa aici. Dupa o perioada de cateva luni in care s-a ferit de aparitiile publice si a petrecut timp alaturi de familia ei, ea va tine mai multe discursuri. Aceasta va vorbi, se pare, si in cadrul unor prelegeri la Colegiul Wellesley.

Cea mai recenta aparitie a lui Hillary a fost la ceremonia de investire a lui Donald Trump, unde acesta i-a multumit pentru efortul depus, ea fiind aplaudata de cei aflati la eveniment. Intre timp, Hillary a postat mai multe mesaje in social media in care sustinea protestele impotriva ordinelor date de Trump.

Foto: Arhiva Revistei ELLE