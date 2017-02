Hillary Clinton, prima declaratie publica dupa investirea lui Trump

Dupa ce saptamana trecuta a anuntat ca lucreaza la o carte in care va vorbi despre pierderea alegerilor in fata lui Trump, saptamana aceasta Hillary Clinton a facut prima declaratie publica prin intermediul unui clip video prezentat la summit-ul Makers, editia din acest an celebrand rolul important al femeilor in trecutul, prezentul si viitorul Statelor Unite.

In acest clip, Hillary se adreseaza femeilor care au participat la Women’s March si nu numai. In discursul sau, aceasta spune ca in ciuda tuturor dificultatilor pe care le intampinam, viitorul este al nostru, al femeilor, dovada fiind energia cu care a fost organizat un protest sustinut in intreaga lume.

„In ciuda tuturor provocarilor cu care ne intalnim, sunt convinsa ca da, viitorul este al femeilor.” „Avem nevoie de femei puternice care sa se implice si sa vorbeasca. Avem nevoie ca voi sa indrazniti si sa conduceti intr-un mod curajos. Asa ca va rog, fiti un exemplu pentru fiecare femeie si fata care este ingrijorata pentru ceea ce aduce viitorul si se intreaba cum vor fi afectate drepturile, oportunitatile si valorile noastre.”

„Si amintiti-va, voi sunteti eroinele si cele care schimba istoria, cele care sparg gheata pentru viitor. Asa cum am spus si inainte, o voi spune din nou, nu va indoiti niciodata ca sunteti valoroase si puternice si meritati fiecare sansa si oportunitate.”

Summit-ul Makers a inceput luni in California si dureaza trei zile. Hillary Clinton, in varsta de 69 de ani, nu este singura care a transmis un mesaj la aceasta conferinta. Printre femeile care au luat sau vor lua cuvantul la Makers se numara si Deborah Messing, scriitoarea feminista Gloria Steinem, Sheryl Sandberg, COO al Facebook si Olivia Spencer.

Spencer, castigatoare a Premiului Oscar pentru Cea mai bun actrita in rol secundar si nominalizata anul acesta la aceeasi categorie, a vorbit despre progresul facut de femeile de culoare in industria de la Hollywood.

