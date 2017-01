Hillary Clinton, imbracata in alb la ceremonia de inaugurare a lui Donald Trump

Hillary Clinton a sosit imbracata in alb la ceremonia de inaugurare a lui Donald Trump, costumul sau fiind tot o creatie a lui Ralph Lauren, cel care a realizat si tinuta Melaniei Trump.

Hillary, cea care a castigat votul popular, a purtat si la cea de-a treia dezbatere alb, ea incercand sa transmita si atunci un mesaj. Asadar, alegerea sa nu este deloc intamplatoare, albul fiind culoarea purtata de sufragete in timpul luptei pentru drepturile femeii.

Ea a dorit sa explice prezenta ei la acest eveniment intr-un mesaj pe Twitter: ,,Ma aflu aici astazi pentru a onora democratia si valorile ei rezistente. Nu ma voi opri niciodata sa cred in tara noastra si in viitorul ei.”

I’m here today to honor our democracy & its enduring values. I will never stop believing in our country & its future. #Inauguration

