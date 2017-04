Harry Styles vorbeste despre relatia cu Taylor Swift

Spre deosebire de Zayn Malik, care a inceput o relatie cu Gigi Hadid, a publicat o carte, a produs muzica si a vorbit despre formatia care i-a adus toata faima, Harry a preferat sa-si pastreze gandurile pentru el si sa lucreze in liniste.

Se pare ca a vrut doar o pauza de la tot ce s-a intamplat si sa se gandeasca la viitor. Aceste lucruri au fost confirmate intr-un interviu pe care Harry i l-a acordat lui Cameron Crowe pentru Rolling Stone.

Pe langa alte subiecte, precum Zayn, noua lui muzica, familie si debutul in actorie in Dunkirk, Harry a vorbit deschis despre relatii – in special, despre cea cu Taylor Swift.

A comentat momentul in care a vazut poze cu ei doi in ziar de la cea de-a doua intalnire, din Central Park: „Ma gandesc: Relatiile sunt grele la orice varsta. La 18 ani nu prea intelegi cum merg lucrurile, iar vazand toate lucrurile alea nu a fost usor. Adica, este putin ciudat la inceput. Esti la intalnire cu o persoana pe care chiar o placi. Ar trebui sa fie destul de simplu, nu? A fost cu siguranta o experienta din care am invatat ceva. Si totusi, tot ce am vrut a fost sa am o intalnire normala”.

Cunoastem faptul ca Taylor Swift se foloseste de experientele cu fostii ei iubiti pentru a compune piese si se zvoneste ca Out of the Woods si Style ar fi despre Harry.

„Nu stiu daca piesele sunt pentru mine sau nu. Eu scriu despre experientele mele; toata lumea face asta. Sunt norocos daca tot ceea ce s-a intamplat intre noi a ajutat-o sa scrie acele melodii. Asta iti face inima sa bata. Astea sunt lucrurile greu de spus, despre care vorbesc cel mai putin. Partea asta este despre doi oameni. Nu voi spune nimanui tot ce s-a intamplat”, a comentat acesta zvonul.

Atunci cand a fost intrebat daca are sa-i trasmita ceva lui Taylor, acesta a spus „Anumite lucruri nu merg. Sunt multe lucruri care pot sa mearga bine, si totusi, sa nu fie ok. Cand scriu versuri despre astfel de lucruri imi place sa ma gandesc la lucrurile frumoase care s-au intamplat intre noi. Celebrezi faptul ca a fost un sentiment puternic si te-a facut sa simti ceva, in loc sa spui „asta nu a mers, asta a fost gresit”. Iar daca te intalnesti din intamplare cu acea persoana, poate o sa fie ciudat, poate e nevoie sa te imbeti..dar la un moment dat ati impartit ceva. Intalnesti pe cineva nou, impartiti niste experiente, este cel mai bun lucru posibil. Asa ca, multumesc”.

Citeste si:

De ce nu am mai auzit de Taylor Swift de cateva luni

Text: Denisa Coman

Foto: Hepta