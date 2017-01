Halsey doneaza 100.000 dolari pentru a sustine Planificarea Familiala

Dupa ce a participat sambata la Marsul Femeilor din Washington, cantareata a postat o scrisoare pe Twitter, in care explica de ce sustine Programul de Planificare Familiala si de ce va continua sa lupte pentru drepturile femeilor. Halsey doneaza 100 000 de dolari in urma provocarii de pe Twitter si a adaugat in mesajul sau ca in momentul marsului suferea de dureri intrucat tocmai avusese o operatie pentru boala de care sufera si anume endometrioza.

“Aceasta boala ar fi ramas netratata, in mod primejdios, daca nu beneficiam de servicile pe care mi le-a oferit Programul de Planificare Familiala, acum cativa ani.Un loc sigur. Sunt onorata sa sprijin aceasta cauza”, a scris artista in finalul scrisorii.

Scrisoarea a fost insotita de o provocare pentru cei care o urmaresc pe Twitter: pentru fiecare persoana care va distribui postarea in urmatoarele cinci ore, Halsey va dona 1 dolar.

Oamenii s-au aratat bucurosi sa sustina aceasta tema si mai mult de 100 000 de persoane au distribuit postarea. Halsey a revenit apoi cu un mesaj in care le-a multumit acestora si a spus ca va dona cei 100 000 dolari promisi.

Halsey a fost foarte deschisa cu privire la batalia ei cu boala de care sufera postand imagini si mesaje care incurajeaza persoanele care sufera de acelasi lucru. Ea a descris si cat de dureroasa este calea spre vindecare. Aceasta da dovada de implicare totala si devotament pentru cauzele umanitare si speram sa ii urmeze cat mai multe persoane exemplul.

Text: Marilena Iordache

Foto:Instagram