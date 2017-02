Grammy 2017: Cele mai bune, cele mai proaste si cele mai indoielnice tinute de pe covorul rosu

Iata ce tinute ne-au placut, ce ne-a displacut si ce ne-a facut sa dam ochii peste cap pe covorul rosu al ceremoniei!

Grammy 2017 este o adevarata demonstratie ca nici un covor rosu nu mai e ce a fost. Va mai amintiti vremurile in care starurile aparea aproape dezbracate si cauzau discutii care se intindeau pe saptamani intregi? Sau momentele acelea speciale, cum a fost aparitia lui Jennifer Lopez in acea rochie Versace cu palmieri, pe care o mai dezbatem si astazi? Ei bine, ele nu mai exista.

Tot ce am vazut, de data aceasta, a fost o serie de tinute Gucci (si, la un moment dat, trebuie sa marturisim ca am vazut mult prea multe si prea asemanatoare), doua rochii in cea mai bizara nuanta de verde (intre cea a lui Adele, semnata de Riccardo Tisci pentru Givenchy, una dintre ultimele sale creatii pentru celebra casa, si cea a lui Celine Dion, semnata Zuhair Murad, o declaram din start castigatoare pe cea a lui Celine), si doua rochii crosetate, purtate de Demi Lovato si Lea Michele, despre care spunem de pe acum ca speram sa nu genereze un trend, pentru ca nimeni nu are nevoie de asa ceva.

A fost vreun moment cu adevarat memorabil pe covorul rosu de la Grammy 2017? Da, dar nu intr-un sens bun. Rochia pro-Trump purtata de Joy Villa, pe care cantareata a dezvaluit-o in fata camerelor, aruncandu-si dramatic capa care o ascundea, mai degraba ne sperie cu statement-ul politic pe care l-a facut. Asta mai ales pentru ca designerul, un imigrant, a facut deja declaratii de sustinere pentru politicile indoielnice ale noului presedinte american. Dar, pana la urma, fiecare are dreptul sa poarte ce vrea si sa transmita ce doreste cu hainele sale.

Si ar mai fi de mentionat surorile Knowles – Beyonce a facut, din nou, un show extraordinar, aratand ca o splendida statuie a maternitatii, iar Solange a avut una dintre cele mai reusite tinute – desi, pentru cat de ridicate sunt standardele atunci cand vine vorba despre Solange, recunoastem ca s-ar fi putut mai mult.

