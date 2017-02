Fotografii inedite cu Barack Obama in vacanta

Noile fotografii il arata pe fostul presedinte Barack Obama bucurandu-se de o sesiune de kite-surfing pe insula privata a lui Branson.

Dupa investirea lui Donald Trump in functia de Presedinte al Americii, familia Obama a plecat in prima destinatie de vacanta, Palm Springs, unde acestia au petrecut cateva zile jucand golf. Imediat dupa, au ajuns si pe insula lui Branson. Aici cuplul s-a intalnit cu mai multi prieteni si a petrecut o saptamana de vacanta binemeritata dupa cele doua mandate.

Pe blog-ul lui, Branson a declarat ca este onorat sa ii invite pe fostul presedinte si pe sotia acestuia, Michelle Obama, pe insula lui.

Branson spune ca si-a adus aminte cand Obama a impartasit cu acesta faptul ca a renuntat la sporturile extreme de apa imediat dupa ce a devenit presedinte, desi era una dintre activitatile pe care le indragea cel mai mult.

Cei doi au avut parte si de o provocare. In timp ce Obama a invatat cum sa faca kite-surfing, Branson, care este expert in kite-surfing, a invatat cum sa faca kite-foiling. In ultima zi au facut chiar si un concurs pentru a vedea care dintre acestia rezista cel mai mult.

Familia Obama s-a intors acum in Washington, unde vor locui pana ce fiica lor cea mica va termina liceul.

Text: Florentinsa Dinu

Foto: Jack Brockway/virgin.com