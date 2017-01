Forbes 30 sub 30: lista celor mai de succes tinere personalitati si vedete

Kylie Jenner, Margot Robbie, Hillary Duff, Evan Rachel Wood sau Elle Fanning au ceva in comun: toate se afla pe lista Forbes 30 sub 30, lista alcatuita de publicatia Forbes si fiecare an, care sintetizeaza cele mai influente nume din 20 de domenii.

Forbes a publicat, recent, lista celor 600 de nume influente care au o prezenta importanta in domeniul in care activeaza. Lista Forbes 30 sub 30 aduna cativa dintre cei mai mari antreprenori ai planetei, cei care inoveaza si schimba regulile jocului si cei care au cea mai mare influenta asupra maselor de oameni care le urmaresc evolutia, grupati in 20 de domenii diferite.

Asadar, Kylie Jenner, in varsta de numai 19 ani, se afla pe lista Forbes 30 sub 30 datorita succesului sau in lumea antreprenoriatului si a industriei cosmetice. A inceput de la rujuri, iar acum a ajuns sa aiba propriul sau magazin fizic, intr-un mall din California, unde vine o gama larga de produse de machiaj. Kylie a ajuns sa fie a doua persoana din celebra sa familie (Kardashian-Jenner) cu cele mai mari castiguri – dupa Kim. Kylie a postat si o fotografie pe Instagram in care multumeste Forbes pentru ca este inclusa pe lista.

Forbes 30 under 30 .. Thank you 🙌🏼 A photo posted by Kylie (@kyliejenner) on Jan 3, 2017 at 12:34pm PST

Pe lista Forbes 30 sub 30 sunt inclusi si actori si actrite care au ajuns sa aiba o mare influenta asupra fanilor lor in urma succeselor din 2016: Margot Robbie, pe care o stii din Suicide Squad, Elle Fanning, Evan Rachel Wood fiind doar cateva dintre aceste nume.

Si actrita si cantareata Hillary Duff se afla pe lista, datorita ultimelor sale roluri dar si a urmatorului sau album. Personalitati din televiziune, muzica dar si persoane care au facut senzatie pe Internet sunt incluse in lista Forbes 30 sub 30.

Daca vrei sa afli care sunt toate tinerele personalitati si vedete care au puterea de a schimba viitorul, consulta lista completa Forbes 30 sub 30 2017.

Foto: Arhiva Revistei ELLE