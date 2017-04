Fiul lui Michael Buble a invins cancerul

Baiatul a inceput un tratament la scurt timp dupa ce diagnosticul a fost dat, iar sotia lui Michael tocmai a anuntat ca acesta a invins cancerul.

Luisana Lopilato, actrita argentiniana, a declarat: “Slava Domnului, fiul meu este bine! Cand lucruri de acest gen se intampla, perspectiva ta asupra vietii se schimba. Si noua ni s-a intamplat. Acum, pretuiesc viata mult mai mult, ziua de azi si cea de maine. As vrea sa multumesc oamenilor pentru sustinerea lor, pentru rugaciunile spuse, pentru iubirea lor si as vrea ca ei sa stie ca aceste mesaje au ajuns la noi si ne-au ajutat foarte mult sa trecem prin asta.”

Cuplul alcatuit din Michael Buble si Luisana Lopilato mai au un fiu, in varsta de un an, pe nume Elias. Procesul de recuperare al lui Noah a fost complicat si dificil pentru cei din jur, cat si pentru fratele sau.

“Este minunat sa stii ca esti inconjurata de oameni care te iubesc si carora le pasa,” adauga actrita.

Familia Buble a stat in L.A, in timpul tratamentului lui Noah, dupa care au zburat in Buenos Aires, orasul natal al Luisanei.

Luisana a afirmat: “Procesul de recuperare al fiului meu este unul lung, dupa cum bine stiti, si trebuie consultat periodic. Dar suntem foarte fericiti. Ne gandim la viitor si la copiii nostri, care abia asteapta sa creasca. Vazandu-l pe Noah atat de puternic si fericit, mi-a dat puterea sa continui filmul la care lucrez acum.”

Femeia a mai recunoscut ca a trecut prin perioade foarte dificile, insa nu si-a pierdut credinta in Dumnezeu si astfel, un miracol s-a intamplat. Ea a incercat sa fie puternica pentru Noah, la fel cum a incercat sa stimuleze intreaga families pre a gandi pozitiv.

Urmatorul sau film se numeste ‘Fair Market Value’ si va fi lansat in iunie 2017.

Text: Cristiana Frunza

Foto: Instagram