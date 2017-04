Fiica lui Courtney Cox a crescut si joaca intr-un videoclip

Coco Arquette calca pe urmele mamei sale, iar primul sau job este sa fie starul unui clip muzical.

In varsta de numai 12 ani, fiica lui Courtney Cox si a lui David Arquette si-a facut debutul in videoclipul celor de la MONOGEM, cu ocazia lansarii noului lor cantec ‘Wild’. Titlul piesei spune totul, iar protagonistii acestei povesti sunt Coco si Matthew RC Taylor.

Cei doi tineri joaca rolurile unor prieteni foarte apropiati, iar videoclipul prezinta conceptul de cross-dressing. Adica, cei doi se imbraca in mod opus genului lor.

Monogem a declarat: “Cu toata nebunia ce se petrece in lume, la momentul actual, am simtit ca este nevoie sa transmit acest mesaj si aceste versuri care se adreseaza generatiei tinere. Mesajul este: ‘Viata e prea scurta pentru a nu o trai libertin’.”

Cu toate ca mesajul clipului este relativ nepotrivit pentru o fata de varsta lui Coco, parintii acesteia au sustinut-o atat pe ea, cat si filmarea acestui videoclip.

Courtney Cox, mama lui Coco, a scris pe Twitter: “Uitati-va la asta! Tare piesa, tare clip si aceea e fata mea!”. Aceasta s-a regasit, in totalitate, avand in vedere ca actrita din Friends s-a lansat in acest domeniu tot prin aparitia intr-un clip muzical. In 1984, Courtney Cox a jucat in videoclipul lui Bruce Springsteen, pentru piesa intitulata “Dancing in the Dark”.

Sustinerea pe care a primit-o Coco nu a venit numai din partea mamei sale, ci si din partea tatalui, David. “Sunt mandra de fiica mea, Coco, si de aparitia ei in videoclipul celor de la Monogem!”, a declarat David pe pagina sa de Instagram.

Cei doi au avut un mariaj de 12 ani, insa s-au despartit in 2011. Despartirea a fost de comun acord, cei doi recunoscand public ca relatia ajunsese intr-un impas din care nu mai puteau iesi, iar ei aveau o relatie de prietenie si atat.

Atat Courtney, cat si David, sunt total implicati in cresterea lui Coco, dupa cum am vazut si in aceasta situatie.

Text: Cristiana Frunza

Foto: Hepta