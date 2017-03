Familia Vogue: Fiica Annei Wintour, Bee Shaffer, se casatoreste cu fiul Francai Sozzani, Francesco Carrozzini

Anna Wintour, redactorul sef Vogue US, si Franca Sozzani, fostul redactor sef Vogue Italia, care a decedat in decembrie 2016, erau foarte bune prietene. Amadoua au ajuns in posturile pe care le-au ocupat timp de 30 de ani la Vogue in 1988 si o legatura purternica s-a format intre ele. Acum, copiii lor se vor casatori, facand din lumea fashion Vogue o mare familie.

Nu putem sa nu ne intrebam cat de incredibil va arata nunta celor doi! Zvonurile cum ca cei doi ar fi impreuna au inceput sa isi faca aparitia anul trecut, iar acum, o purtatoare de cuvant pentru Vogue a confirmat pentru People faptul ca Bee Shaffer si Francesco Carrozzini sunt logoditi.

Fiica Annei Wintour este unul dintre producatorii show-ului „Late Night with Seth Meyers”, in timp ce Francesco Carrozzini este regizor de film si fotograf si a lucrat cu numeroase celebritati precum Beyonce sau Nicki Minaj, dar a conceput si filme de moda pentru Roberto Cavalli, Ermenegildo Zegna sau Salvatore Ferragamo.

Foto: Instagram