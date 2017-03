Familia regala a transmis mesaje de sustinere pentru victimele atacului de la Londra, atat Regina Elisabeta a II-a, cat si Ducesa de Cambridge vorbind despre acest subiect.

Regina Elisabeta a II-a trebuia sa participe joi la evenimentul de deschidere al unui nou sediu al politiei, insa prin intermediul unui mesaj a anuntat ca va veni intr-o alta zi: „Dupa evenimentele socante din Westminster, Printul Philip si cu mine regretam ca nu vom putea deschide noua cladire Scotland Yard asa cum era planuit, din cauza unor motive usor de inteles. Astept sa pot veni in vizita la o data ulterioara. Gandurile mele, rugaciunile si simpatia sunt cu toti cei care au fost afectati de violentele groaznice de ieri. Stiu ca vorbesc pentru toata lumea cand imi exprim multumirea si admiratia pentru membrii Metropolitan Police Service si pentru toti cei care muncesc cu altruism pentru a-i ajuta si proteja pe ceilalti.”

Kate Middleton, in schimb, si-a continuat activitatile, ea tinand un discurs important in cadrul unei conferinte la Royal College of Obstetricians and Gynecologists (Colegiul Regal al Medicilor Obstetricieni si Ginecologi) despre ce inseamna sa fii mama si cum poate fi complesitoare aceasta experienta, insa nu inainte de a spune cateva cuvinte despre tragicul eveniment: „Inainte sa incep, stiu ca toti ati vrea sa transmiteti impreuna cu mine gandurile si rugaciunile noastre pentru toti cei afectati de atacul teribil de ieri din Westminster. Ne vom gandi la toate familiile in timp ce vom discuta problemele importante pentru care suntem astazi aici.”

Ducesa de Cambridge si-a continuat discursul, amintind ca desi perioada de crestere a unui copil este minunata, este si plina de stres si griji. Totodata, femeile nu cer ajutorul pentru a nu parea slabe in fata altor persoane, considerand ca ar putea fi criticate.

Aceasta a atras atentia ca foarte multe mame nu discuta despre sanatatea lor mentala si nu vor sa mearga la doctor pentru acest lucru, desi pentru orice alta problema ar vizita cabinetul unui medic. Presiunea de a fi o mama perfecta, lipsa conversatiilor pe acest subiect si teama de a cere ajutor fac totul foarte dificil pentru o proaspata mama, a declarat Kate.

Totodata, ea a spus ca desi are ajutor si este una dintre acele femei norocoase, chiar si pentru ea totul este o provocare. „Si nu exista niciun ghid, corect sau gresit – tu trebuie sa decizi si sa faci tot ce poti pentru familia ta. Pentru multe mame, chiar si pentru mine, acest lucru poate duce la lipsa increderii in sine si la sentimente de ignoranta.”, a declarat Ducesa de Cambridge.

