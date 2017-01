Evenimente emotionante cu ocazia plecarii lui Barack Obama de la Casa Alba

Numele lui nu va ramane in istorie doar pentru ca a fost primul presedinte de culoare al Statelor Unite, ci si pentru ca, chiar de la inceputul mandatului, s-a remarcat ca un personaj foarte popular pe plan national si international.

Cand ocupi cel mai important scaun dintr-un stat, nu poti reusi de unul singur. Sub nicio forma. Barack Obama a reusit sa castige increderea americanilor pentru un al doilea mandat si datorita unor oameni importanti din jurul sau. Printre acestia, se remarca Vicepresedintele Joe Biden, cel caruia Obama i-a acordat, ieri, medalia Prezidentiala a Libertatii.

,,Din spatele scenei, sfatul sincer si onest al lui Joe m-a ajutat sa devin un presedinte mai bun”, a declarant Obama, care l-a surprins pe Joe Biden cu aceasta distinctie. ,,De la camera de consiliu, pranzurile noastre saptamanale si pana la discutiile noastre private de dupa ce toti paraseau incaperea, lui nu i-a frost frica sa-mi spuna totul in fata, chiar si atunci cand nu eram de acord. De fapt, in special atunci cand nu eram de acord. Si toate acestea il fac, dupa parerea mea, cel mai rafinat vicepresedinte din pe care noi l-am vazut vreodata.”, a mai spus Obama.

,,Pentru prima si singura data in timpul presedintiei mele, voi oferi aceasta medalie cu un plus de veneratie.”

Luat prin surprindere de gestul presedintelui si plin de emotii, Joe Biden a declarat: ,,ati intrat in inimile noastre, dumneavoastra si intreaga familie, si le-ati ocupat. […] Va sunt indatorat. Sunt indatorat prieteniei dumneavoastra. Sunt indatorat familiei dumneavoastra”.

Nici Michelle Obama nu iese din scena fara regretele celor pentru care a fost Prima Doamna timp de aproape un deceniu. Tot ieri, in timpul emisiunii The Tonight Show, Stevie Wonder, un foarte indragit cantaret american, orb din nastere, a facut pentru Michelle o readaptare la cantecul lui, ,,My Cherie Amour”, transformandu-l in ,,My Michelle Amour”.

,,Michelle, draga mea, incantatoare ca o zi de vara/ Michelle, draga mea, la fel de dulce ca bobocii florilor in mai/ Michelle, draga mea, esti singura pe care o adoram”, au sunat versurile cantecului. Prima Doamna a fost impresionata pana la lacrimi. ,,Mereu vei fi Prima Doamna in vietile noastre”, a incheiat Stevie Wonder.

Canteretul american, care are o poveste de viata impresionanta, a fost si prima afinitate muzicala pentru sotii Obama. ,,Se putea sa nu ne fi casatorit. Faptul ca amandoi ascultam Stevie a fost o poarte esentiala a perioadei in care o curtam”, a amintit Barack Obama.

Schimbarea care se petrecea acum opt ani in viata sotilor Obama a fost una dificila, la care nu le-a fost tocmai usor sa se adapteze. Dar ce sa mai spunem despre fiicele lor, Sasha si Malia care au crescut intr-un mediu stict si conventional, pe umerii carora a apasat, inca de foarte devreme, greutatea a milioane de priviri venite din toate partile?

La ele s-au gandit Barbara Bush si Jenna Bush Hager, fiicele fostului presedinte George W. Bush, care le-au impartsit, intr-o scrisoare publicata pe Time, cateva sfaturi sincere si utile.

Dupa ce le-au amintit de ziua in care le-au aratat imprejurimile Casei Albe, Barbara si Jenna au tinut sa sublinieze: ,,v-ati avut una pe cealalta. La fel ca noi.”

,,De acum, va veti scrie povestea vietilor voastre, dincolo de umbra parintilor vostri celebri, dar veti purta mereu cu voi experientele ultimilor opt ani. Niciodata sa nu uitati oamenii minunati care lucreeaza la Casa Alba. […] Stim ca nu a fost usor – voi si noi am fost adolescente supravegheate de barbati inarmati – dar si-au riscat viata pentru siguranta noastra.”

Deoarece urmeaza perioada in care Sasha si Malia vor merge la facultate, fiicele fostului presedinte au adaugat: ,,Dati curs pasiunilor voastre. Cautati sa aflati cine sunteti. Faceti greseli – aveti voie. Continuati sa va inconjurati de prieteni loiali. Cei care va judeca nu va iubesc, si vocile lor nu trebuiesc ascultate.”

Text: Mihail Tamba

Foto: Instagram