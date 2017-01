Evan Rachel Wood si iubitul sau, Zach Villa, s-au logodit?

#Actress #EvanRachelWood #ScreenActorsGuildAward #ScreenActorsGuildAward2016 #SAGAwards #SAGAwards2016 #January #2017 #2016 #ShrineAuditorium #LosAngeles #California #celebsontheredcarpet

A photo posted by Celebs On The Red Carpet (@celebsontheredcarpet) on Jan 30, 2017 at 4:56am PST