Eva Mendes lanseaza o colectie de piese vestimentare feminine

Eva Mendes lanseaza o colectie de piese vestimentare, ea fiind atat designerul hainelor, cat si modelul intregii campanii.

Mama a doua fete, Esmeralda in varsta de 2 ani si Amanda, 2 luni, actrita arata incredibil in imagini, hainele punandu-i in evidenta silueta.

Sotia lui Ryan Gosling a ales un nume perfect pentru aceasta colectie realizata in colaborare cu New York & Company, „Garden Of Eva” (Gradina Evei). Hainele sunt pline de culoare si au forme feminine, iar din cele peste 100 de piese nu puteau lipsi fustele elegante si rochiile de cocktail. In plus, preturile acestor haine nu sunt la fel de mari precum cele ale altor colectii create de vedete.

Foto: Instagram (@nyandcompany)